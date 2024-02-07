Λογαριασμός
Αποσύρθηκαν οι αγρότες από το μπλόκο στο κάστρο Βοιωτίας - Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική Λαμίας - Αθηνών

Ο αποκλεισμός της εθνικής οδού διήρκησε δύο ώρες.

Αγρότες

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο 110ο χιλιόμετρο, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο του κάστρου Βοιωτίας αποσύρθηκαν δηλώνοντας ότι θα επανέλθουν αύριο το μεσημέρι .

Ο αποκλεισμός της εθνικής οδού διήρκησε δύο ώρες.

