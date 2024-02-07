Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο 110ο χιλιόμετρο, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο του κάστρου Βοιωτίας αποσύρθηκαν δηλώνοντας ότι θα επανέλθουν αύριο το μεσημέρι .
Ο αποκλεισμός της εθνικής οδού διήρκησε δύο ώρες.
Πηγή: skai.gr
- Πέθανε ο επιχειρηματίας Παντελής Παπαδόπουλος- Ηταν ο πρώτος αντιπρόσωπος μηχανημάτων της Husqvarna
- Ένταση αστυνομίας με αγρότες στο Αίγιο - Απέκλεισαν για λίγη ώρα την Ολυμπία Οδό
- Μαφιόζικη επίθεση στη Μάνδρα: Εκτέλεσαν επιχειρηματία με Καλάσνικοφ - Εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο - Βρέθηκαν τουλάχιστον 15 κάλυκες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.