Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο 110ο χιλιόμετρο, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο του κάστρου Βοιωτίας αποσύρθηκαν δηλώνοντας ότι θα επανέλθουν αύριο το μεσημέρι .

Ο αποκλεισμός της εθνικής οδού διήρκησε δύο ώρες.

