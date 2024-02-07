Πέθανε ο Παντελής Παπαδόπουλος- Ηταν ο πρώτος αντιπρόσωπος της Husqvarna

"Εφυγε" από τη ζωή ο επιχειρηματίας Παντελής M. Παπαδόπουλος, ιδρυτής της «Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε».

Ο Παντελής Μ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και είχε προσφυγική καταγωγή από την Σμύρνη της Μικράς Ασίας.

Παντρεύτηκε τη Νίκη-Βιολέτα Νικητάκη και απέκτησαν δυο γιους, τον Παντελή και τον Αλέξανδρο.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Πολεμική Αεροπορία, ωστόσο στα τέλη του 1959 στράφηκε στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το 1961 ίδρυσε την πρώτη του επιχείρηση επισκευής μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού.

Το 1962 πέτυχε να γίνει ο πρώτος αντιπρόσωπος μηχανημάτων της εταιρείας Husqvarna εκτός Σουηδίας.

Έκτοτε, κατάφερε να δημιουργήσει τον κορυφαίο ελληνικό Όμιλο Εταιρειών στον τομέα των μηχανημάτων δασών & κήπων, γεωργίας, παραγωγής ενέργειας, δόμησης & κατασκευών, κ.λπ., αντιπροσωπεύοντας τα πιο γνωστά brand των αντίστοιχων βιομηχανιών παγκοσμίως.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), μέλος του ΔΣ του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου και συμμετείχε σε πλήθος οργανισμών. Το 2023 βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του στον κλάδο των μηχανημάτων.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κοιμητήριο Παπάγου το Σάββατο στις 10 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων, την ενίσχυση του οργανισμού ΕΛΕΠΑΠ (ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ALPHA BANK: 115-002002-018609 / IBAN: GR 27 0140 1150 1150 0200 2018 609).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

