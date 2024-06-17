Βαρύ πένθος για τη Λένα Μαντά -Πέθανε ο σύζυγός της

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει από χθες το βράδυ η αγαπημένη συγγραφέας Λένα Μαντά.

Ολατρεμένος της σύζυγος Γιώργος, έφυγε από τη ζωή εχθές και η ίδια έκανε γνωστή την είδηση με ένα άκρως συγκινητικό post στο Instagram της που συνόδεψε με πολλές κοινές τους φωτογραφίες.

Η πετυχημένη συγγραφέας πολλές φορές τα τελευταία χρόνια είχε μοιραστεί με το κοινό της τη μάχη που έδινε ο σύζυγός της με τα προβλήματα που είχε με την υγεία του. Δεν περνούσε εύκολα. Τόσο ο Λένα Μαντά όμως, όσο και τα παιδιά τους δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα τους και ήταν ευγνώμονες που ο δικός τους άνθρωπος είδε να γεννιούνται τα εγγόνια του με την οικογένεια πάντα στο πλευρό του.

Μόλις δύο μέρες πριν η Λένα Μαντά έκανε και μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού μιλώντας για τη συνέχεια του best seller βιβλίου της «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στο σήμερα με τη νέα γενιά.

Μιλώντας γι’ αυτό μάλιστα η συγγραφέας που δεν σταμάτησε στιγμή να χαμογελάει, φύσει και θέσει θετικός άνθρωπος εκμυστηρεύτηκε πως το βιβλίο της διαδραματίζεται στο παρόν αλλά όχι στο τόσο παρόν καθώς είχε άρνηση να γράψει για τις συνθήκες της καραντίνας που όλοι ζήσαμε.

