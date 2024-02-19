Αποκαταστάθηκαν,σύμφωνα με ανακοίνωση της COSMOTE, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στις περιοχές των Νομών Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, καθώς και σε Θάσο, Σαμοθράκη και Λήμνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προβλήματα προκλήθηκαν καθως κόπηκαν δύο κεντρικά καλώδια σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Λόγω της βλάβης που προκλήθηκε, οι πολίτες των περιοχών που επηρεάστηκαν, έπρεπε - μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη - να καλούν το νουμερο 112 εάν ήθελαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής και βοηθειας.

Η ανακοίνωση της COSMOTE

Η COSMOTE ενημερώνει ότι έχουν αποκατασταθεί οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στις περιοχές των Νομών Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, καθώς και σε Θάσο, Σαμοθράκη και Λήμνο.

Από την πρώτη στιγμή, οι τεχνικοί της εταιρείας βρέθηκαν και στα δύο σημεία όπου κόπηκαν τα κεντρικά καλώδια κορμού, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή των βλαβών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.