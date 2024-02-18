Η κλοπή καυσόξυλων από πυλωτές πολυκατοικιών είναι η νέα “μόδα” των “γνωστών άγνωστων” συμμοριών που δρουν στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις κατοίκων της περιοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν τουλάχιστον δυο σχετικά κρούσματα σε διάστημα μίας εβδομάδας, το πιο πρόσφατο στην περιοχή της Νέας Κρήνης και το προηγούμενο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στην περιοχή της Νέας Κρήνης η κλοπή έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί οι δράστες ούτε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ούτε – όπως αναφέρεται – από τους γείτονες, γεγονός που προκαλεί εντύπωση, καθώς σύμφωνα με τη σχετική μαρτυρία σε ομάδα κατοίκων της Καλαμαριάς στο Facebook οι δράστες έκλεψαν “περίπου μισό τόνο ξύλα”.

Η Καλαμαριά είναι από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης με πολύ μεγάλο αριθμό πολυκατοικιών που διαθέτουν διαμερίσματα με τζάκια, ιδιαίτερα όσες κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του ’80 αλλά και μεταγενέστερα, ενώ επίσης υπάρχει ακόμη και μεγάλος αριθμός διώροφων ή και τριώροφων μονοκατοικιών επίσης με τζάκια και κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες εναποθέτουν τα καυσόξυλά τους στις πυλωτές.

Επίσης στην Καλαμαριά υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός κλοπών μεταλλικών πομόλων από τις εισόδους πολυκατοικιών από τις “γνωστές άγνωστες” συμμορίες.

