Συνελήφθη 51χρονη που παρίστανε υπάλληλο συμβολαιογραφικού γραφείου - Εξιχνιάστηκαν 11 απάτες

Συνελήφθη, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην Αθήνα, 51χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απάτη κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και χρήση πλαστού εγγράφου κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 51χρονη μαζί με συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, προσποιούμενη δικηγόρο ειδική σε συμβολαιογραφικά θέματα, κατάφερε να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό με το πρόσχημα πώλησης ακινήτων και αυτοκινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί από τράπεζες.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από την προανάκριση προέκυψε ότι η κατηγορούμενη παρουσιαζόμενη ως υπάλληλος συμβολαιογραφικού γραφείου της Αθήνας που διαχειριζόταν ακίνητα και αυτοκίνητα, τα οποία είχαν περιέλθει σε πιστωτικά ιδρύματα μετά από κατασχέσεις, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες και τους έπειθε να καταβάλουν χρηματικά ποσά ως προκαταβολή για έξοδα φακέλου μέχρι την υπογραφή προσυμφώνου για αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων.

Για το σκοπό αυτό καταρτούσε υπεύθυνες δηλώσεις με ψευδή στοιχεία, ενημέρωνε για όλες τις λεπτομέρειες τους υποψήφιους αγοραστές για να εδραιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης, προτρέποντας τους παράλληλα να ελέγχουν εξωτερικά τα ακίνητα ενώ επιδείκνυε αντίγραφο λευκού ποινικού μητρώου με ψευδή στοιχεία χωρίς ουδέποτε να ολοκληρώνεται η συμφωνηθείσα αγοραπωλησία, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις απάτης ενώ το συνολικό χρηματικό όφελος ανέρχεται σε ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

