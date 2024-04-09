Απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες οδηγούς στην Χαλκίδα – Κόλλησε ο μηχανισμός στην Παλιά Γέφυρα

Πολύωρη ταλαιπωρία για δεκάδες οδηγούς το βράδυ της Δευτέρας, οι οποίοι βρίσκονταν στην παλαιά γέφυρα, η οποία αφού άνοιξε για να περάσουν τα πλοία, στο κλείσιμο για το πέρασμα των οχημάτων, κόλλησε το προστατευτικό κάγκελο με αποτέλεσμα το ένα ρεύμα να παραμείνει κλειστό και να προκληθεί κυκλοφοριακό για αρκετή ώρα.

Στελέχη του Λιμενικού Χαλκίδας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας ενώ λίγο πριν τις 23:00, τεχνικοί κατάφεραν να αποκαταστήσουν την βλάβη.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το eviathema.gr

