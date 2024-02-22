Απεργούν στις 28 Φεβρουαρίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, που προκηρύχθηκε για τις 28 Φεβρουαρίου, συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως σημειώνεται, σε σχετική ανακοίνωση, «το Δ.Σ. της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 από 00.01 ως 24.00.

Κατά την διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι πτήσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Εφόσον πραγματοποιηθεί η εξαγγελθείσα απεργία οι αεροπορικές εταιρίες θα προβούν σε ακυρώσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

