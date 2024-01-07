Αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα η βλάβη στον καταπέλτη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Galaxy, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Ηρακλείου για τον Πειραιά.

Στο πλοίο επιβαίνουν 571 επιβάτες, 85 ΙΧ, 36 φορτηγά, 16 δίκυκλα και 82 μέλη πλήρωμα.

Tο πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 9 το βράδυ της Κυριακής για το λιμάνι του Πειραιά

Η προηγούμενη είδηση

Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου blue Galaxy στο λιμάνι του Ηρακλείου λόγω βλάβης στον πλαϊνό καταπέλτη.

Στο πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 9 το βράδυ για το λιμάνι του Πειραιά επιβαίνουν 571 επιβάτες 85 ΙΧ 36 φορτηγά 16 δίκυκλα και 82 μέλη πλήρωμα.

Στο blue Galaxy γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης, ενώ αναμένεται να επιθεωρηθεί από κλιμάκιο επιθεώρησης προκειμένου να αναχωρήσει για τον προορισμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

