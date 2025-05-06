Απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών σε κατοικημένες παραλιακές περιοχές της Αττικής εκδόθηκε από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού.

Η απαγόρευση αφορά τα θαλάσσια μοτοποδήλατα, καθώς και των προσομοιάζοντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ.), κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο, μεταξύ των ωρών 14:00 - 17:00, στις κάτωθι κατοικημένες παραλιακές περιοχες:

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Α) Από το «ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΥ» και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Καραολή και Δημητρίου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'40.06"Β, 23°41'6.02"Α και 37°55'7.12"Β, 23°41'59.85"Α.

Β) Από την οδό Καραολή και Δημητρίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Πικροδάφνης. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'7.12"Β, 23°41'59.85"Α και 37°55'3.25"Β, 23°42'0.12"Α.

Δήμος Αλίμου

Α. Από την οδό Γρηγορίου Αυξεντίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Κανάρη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°54'38.21"Β, 23°42'25.98"Α και 37°54'31.58"Β, 23°42'40.71"Α.

Β. Από την οδό Κανάρη και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Λ. Αλίμου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'3.25"Β, 23°42'0.12"Α και 37°54'15.54"Β, 23°42'53.48"Α.

Γ. Από την οδό Λ. Αλίμου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Βάθη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°54'15.54"Β, 23°42'53.48"Α και 37°54'6.29"Β, 23°43'7.79"Α.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης

Από την οδό Άλφα και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Ευρυάλης. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°53'8.30"Β, 23°43'26.25"Α και 37°52'25.87"Β, 23°43'51.06"Α.

Δήμος Γλυφάδας

Α. Από την οδό Ευρυάλης και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°52'25.87"Β, 23°43'51.06"Α και 37°51'34.42"Β, 23°44'59.10"Α.

Β. Από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Πρίγκιπος Πέτρου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°51'34.42"Β, 23°44'59.10"Α και 37°51'22.89"Β, 23°44'43.61"Α.

Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Α. Από την οδό Πρίγκιπος Πέτρου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Κρόνου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°51'22.89"Β, 23°44'43.61"Α και 37°49'27.53"Β, 23°46'8.63".

Β. Από τη συμβολή των οδών Ακτής και Λεωφόρος Καβουρίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Αργοναυτών. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°49'1.72"Β, 23°45'53.55"Α και 37°48'28.55"Β, 23°46'57.83".

Γ. Από την οδό Θησέως και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Σφακιών. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'35.49"Β, 23°48'2.41"Α και 37°49'14.56"Β, 23°48'54.78"Α.

Δήμος Κρωπίας (Κορωπί)

Από τη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Απειράνθου.

Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'53.31"Β, 23°50'31.20"Α και 37°48'5.34"Β, 23°51'55.23"Α και ο χώρος αιγιαλού – παραλίας όπισθεν αυτού (σ.σ. του προαναφερθέντος θαλάσσιου χώρου) τελεί υπό τη διαχείριση του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Κρωπίας».

Δήμος Σαρωνικού

Α. Από την οδό Απειράνθου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Σοφούλη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'5.34"Β, 23°51'55.23"Α και 37°46'23.57"Β, 23°54'5.35"Α και

Από το 42ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, έως το 44ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.

Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°46'5.32"Β, 23°54'5.49"Α και 37°45'8.36"Β, 23°54'7.94"Α.

Οι παραβάτες θα υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Πηγή: skai.gr

