Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Τρίτη συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι στον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Πέτρο Μολυβιάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών την περασμένη Κυριακή.

Το φέρετρο με τη σορό του Πέτρου Μολυβιάτη έφτασε στο κοιμητήριο Κηφισιάς τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν πολιτικοί, υπουργοί, αλλά και φίλοι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, τον αποχαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Δένδιας, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Βασίλης Κικίλιας κα.

Κώστας Καραμανλής: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είπε μεταξύ άλλων: «Αποχαιρετούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα. Ο Πέτρος Μολυβιάτης, στην μακρά διαδρομή του, υπηρέτησε με πίστη, συνέπεια και ανιδιοτέλεια το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Ως διπλωμάτης από το 1956 σε καίρια πόστα, στην Άγκυρα, τη Μόσχα, την Πραιτόρια, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Και από το 1974 έως τον θάνατό του στο πλάι του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως ο στενότερος και πολυτιμότερος συνεργάτης του. Επανειλημμένα υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής και επί μακρόν πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ανάδειξη και ακμή του οποίου συνέβαλε καθοριστικά».

Προσέθεσε ακόμα ότι όσοι «είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά, η εμπειρία του, η διεισδυτική του ματιά, οι συμβουλές του ήταν ανεκτίμητης αξίας […] Οι καλύτερες διδαχές του δεν γίνονταν δια λόγων, παραινέσεων ή επισημάνσεων. Αλλά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διδασκαλίας που υπάρχει. Δια του παραδείγματος» και επισήμανε την αφοσίωσή του στην υπεράσπιση των εθνικών δικαίων και στη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος η οποία όπως είπε «ήταν απαράμιλλη».

«Το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν και είναι το "δόγμα Μολυβιάτη". Αυτό ήταν το μέλημα και η αγωνία του μέχρι την τελευταία ώρα», είπε ο κ. Καραμανλής.

Ποιος ήταν ο Πέτρος Μολυβιάτης

Γεννηθείς στη Χίο στις 12 Ιουνίου 1928, ο Πέτρος Μολυβιάτης υπήρξε μια προσωπικότητα που έχαιρε ευρύτερης αποδοχής από τον πολιτικό -και όχι μόνο- κόσμο της χώρας.

Υπήρξε πολύ στενός συνεργάτης («εξ απορρήτων») του πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ είχε διατελέσει τρεις φορές υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας (2004–2006, 2012 και 2015), διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού (1974–1980), γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1980–1985 και 1990–1995) και βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας (1996–2004).

Σπούδασε νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε καριέρα στο διπλωματικό σώμα, με θητεία σε καίριες θέσεις, όπως στις μόνιμες αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καθώς και στις ελληνικές πρεσβείες της Μόσχας, της Άγκυρας και της Πρετόριας.

Από το 1974 ως το 1980 διετέλεσε γενικός διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια για δύο πενταετίες (1980–1985 και 1990–1995) χρημάτισε γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Από το 1996 μέχρι το 2004 εκλεγόταν βουλευτής επικρατείας με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2004, στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή, ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, όπου παρέμεινε μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου του 2006.

Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».

Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης του Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου 2012.

Επίσης, στις 28 Αυγούστου 2015 κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Βασιλικής Θάνου Χριστοφίλου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ανέλαβε και πάλι το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Ήταν παντρεμένος με τη Νιόβη Χριστάκη και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Πηγή: skai.gr

