Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα

UPDATE: 13:47
φωτιά πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά έχει διασπαστεί σε διάσπαρτες μικρές εστίες, ενώ λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

