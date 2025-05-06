Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση 2 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 22 άτομα τα οποία κατηγορούνται μεταξύ άλλων για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα ναρκωτικά και τα όπλα. Πρόκειται για γνωστά για οπαδικά επεισόδια και άτομα χούλιγκανς ποδοσφαιρικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε ντου σε 25 σπίτια ταυτόχρονα και έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, ρόπαλα, μαχαίρια, σιδερογροθιές, φωτοβολίδες και χρήματα ενώ η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο έρευνας για παλιά δικογραφία.

