Η Νεάπολη αποκτά τη δική της Ακαδημία Πλοιάρχων

Πιο κοντά από ποτέ είναι η έμπρακτη εκπλήρωση ενός μεγαλόπνοου στόχου και ονείρου ετών για την τοπική κοινωνία των Βοιών και όχι μόνο.

Η εναρμονισμένη με την παράδοση και το ύφος της ναυτομάνας Νεάπολης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, πλέει σταθερά και με ούριο άνεμο προς το «λιμάνι» της, που δεν είναι άλλο από την έναρξη της τυπικής λειτουργίας της.

Η ιδρυθείσα σχολή θα συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό δελτίο του προσεχούς ακαδημαϊκού, υποδεχόμενη τους πρώτους σπουδαστές.

Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις, κατά το παρθενικό έτος δραστηριότητας της εκπαιδευτικής δομής, αναμένεται να φοιτήσουν περί τους 35 επίδοξους ναυτικούς.

