Βίντεο από το αυτοκίνητο των Τούρκων μαφιόζων που πυροβόλησαν τους πράκτορες της ΕΥΠ

Βίντεο από το όχημα των Τούρκων μαφιόζων που πυροβόλησαν σε βάρος των πρακτόρων της ΕΥΠ ήρθε στο φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στο κάδρο των ερευνών μπαίνει όχημα που διέρχεται από το σημείο και πρόκειται πιθανότατα για αυτοκίνητο γκρι χρώματος μάρκας Toyota Land Cruiser.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, οι δύο από τους τρεις Τούρκους που παρακολουθεί οι ΕΥΠ εμπλέκονται σε μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν να κάνουν με εισαγωγές από την Τουρκία προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως εμπλέκονται σε δύο μεγάλα συμβόλαια θανάτου που εκτελέστηκαν στην Αθήνα και φαίνεται ότι τα έχουν διαπράξει οι άνθρωποι που παρακολουθούσε η ΕΥΠ.

Έξι συλλήψεις

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης χθες το απόγευμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν προχωρήσει σε πέντε στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, όλοι είναι Τούρκοι υπήκοοι και εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στο βενζινάδικο.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι πέντε στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ο έκτος στην Κομοτηνή συνελήφθη για φυσίγγια.

Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι δράστες των πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις 5 συλλήψεις

«Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, -5- υπήκοοι Τουρκίας, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων πιστοποιήθηκε η παράνομη δραστηριότητα των ανωτέρω, δύο εκ των οποίων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα και ακινητοποιήθηκαν.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία τους, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και τα έτερα 3 άτομα, ενώ συνολικά από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 γραμμάρια κάνναβης και 7 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πώς έγινε το περιστατικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μυστική επιχείρηση της ΕΥΠ, στο πλαίσιο της οποίας γινόταν παρακολούθηση Τούρκων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι δράστες βρίσκονταν σε τζιπ με ξένες πινακίδες ασημί χρώματος. Κάποια στιγμή, φθάνοντας στη Θέρμη, φαίνεται ότι αντιλήφθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση και έκαναν στάση σε ένα βενζινάδικο προκειμένου να βεβαιωθούν.

Σε κοντινή απόσταση σταμάτησε και το όχημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τότε ο οδηγός του τζιπ βγήκε και έβγαλε από τη ζώνη του πιστόλι, πυροβολώντας πέντε φορές στο μπροστινό μέρος και στην πόρτα του συνοδηγού του οχήματος με τους αξιωματικούς της ΕΥΠ, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός.

Στη συνέχεια ξαναμπήκε μέσα στο τζιπ, ανέπτυξε ταχύτητα, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ συνέλεξαν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να πυροβόλησαν, πιστεύοντας ότι το αυτοκίνητο που τους ακολουθούσε ανήκε σε αντίπαλη εγκληματική ομάδα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αρχικά για άσκοπους πυροβολισμούς, αλλά στη συνέχεια ανέλαβε την υπόθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει αρχίσει ήδη συλλήψεις και προσαγωγές μελών της τουρκικής μαφίας, που έχουν «χαρτογραφηθεί» στη Βόρειο Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

