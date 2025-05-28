Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα της οδού Γρυπάρη, στο οποίο βρισκόταν μέσα ένας ηλικιωμένος.



Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν πολύ γρήγορα δυο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά, ωστόσο, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και καθώς είδαν τον ηλικιωμένο να ζητά βοήθεια από το μπαλκόνι, έγινε έκκληση να σταλούν ενισχύσεις. Στο σημείο συνολικά έφτασαν να επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ο ηλικιωμένος άρχισε να λέει ότι θέλει να πηδήξει, με αστυνομικούς, πυροσβέστες και γείτονες να τον παρακαλούν να κάνει λίγη υπομονή.

Λόγω αυτής της εξέλιξης, οι πυροσβέστες μπήκαν με αυτοθυσία μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα και προσέγγισαν άμεσα το μπαλκόνι για να διασφαλίσουν ότι ο ηλικιωμένος δεν θα πέσει. Λόγω του σοκ που είχε υποστεί, ο παππούς είχε γαντζωθεί στο μπαλκόνι και αρνούνταν να ακολουθήσει τους πυροσβέστες, καθώς πίσω του ακόμα οι καπνοί ήταν πυκνοί.



Οι πυροσβέστες έμειναν μαζί του στο μπαλκόνι μέχρι να περιοριστούν οι φλόγες και κατάφεραν να τον ηρεμήσουν. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέχει αυτή την ώρα τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο.

Πηγή: skai.gr

