Ξεπέρασαν τα 15 χιλιόμετρα οι ουρές των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων στους παραδρόμους της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης στο ύψος των Θερμοπυλών που είχε διακοπεί η κυκλοφορία από αγρότες . Στις 3 το μεσημέρι οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν το δρόμο.

Να θυμίσουμε ότι στον κόμβο του Μπράλλου στις 12 το μεσημέρι μεταφέρθηκαν μηχανήματα από το μπλόκο της Ανθήλης, ενισχύθηκε με μελισσοκόμους από τη Λαμία κι άλλες περιοχές, ενώ αγρότες από την Βόρεια Εύβοια, το Δομοκό αλλά και την υπόλοιπη Φθιώτιδα βρέθηκαν εκεί καταλαμβάνοντας και τα 2 ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, όμως μέσα σε λίγο διάστημα χιλιάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα με μια ουρά που έφτανε από τη Λαμία μέχρι τις Θερμοπύλες, ενώ στο ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς τη Λαμία οι ουρές ξεπερνούσαν και τα 7 km από το Μώλο μέχρι τις Θερμοπύλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

