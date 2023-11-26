Αυξανόμενη είναι η τάση σε νέες ανθρώπους να εγκλωβίζονται στον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών και στην πόλη της Λάρισας, σύμφωνα με όσα στοιχεία καταγράφονται από τον θεραπευτικό οργανισμό «ΚΕΘΕΑ Έξοδος». Η τάση αυτή φαίνεται πως έχει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς εντοπίζεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση μεγαλύτερης μερίδας νέων χρηστών και προς τη χρήση και διακίνηση της κοκαΐνης τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια τάση την οποία ακολουθούν ομάδες νέων ανθρώπων, γεγονός που αλλάζει το παραδοσιακό προφίλ των χρηστών που συγκαταλέγονταν παλαιότερα σε ένα περιορισμένο κομμάτι του λεγόμενου «περιθωρίου».

Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ- Έξοδος Σωτήρης Μπουντής, τα τελευταία χρόνια μια νέα τάση σε ευρεία κλίμακα εντοπίζεται σε νέες γενιές που εμπλέκονται με τη χρήση των ναρκωτικών, ξεπερνώντας τα όρια της χρήσης του χασίς και που οδηγούνται πολύ πιο εύκολα σε άλλα ναρκωτικά με κυρίαρχη την κοκαΐνη και όχι μόνο.

Ο κ. Μπουντής, αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια «απονομιμοποίηση» του συγκεκριμένου ναρκωτικού στη συνείδηση νέων ανθρώπων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης κοινωνικής στάσης ζωής. Όπως σημειώνει σε αυτό το μοντέλο εντάσσονται πλέον εκτός από τους ενήλικες και μερίδα των ανηλίκων και στην περιοχή της Λάρισας, γεγονός που είναι αρκετά ανησυχητικό.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Μπουντή, αυξάνονται και τα περιστατικά των διακινήσεων τέτοιων ναρκωτικών, γεγονός που δείχνει πως «υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από νέες ομάδες ανθρώπων». Σύμφωνα με τον κ. Μπουντή, η οικονομική κρίση, ο γενικότερος κοινωνικός αποκλεισμός, τα κοινωνικά αδιέξοδα, οδηγούν μια μερίδα των νέων ανθρώπων στην παραβατικότητα και στη χρήση ναρκωτικών, στην αύξηση της βίας κτλ.

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κοινωνικό πρόβλημα που στηρίζεται πάνω στα σημερινά αδιέξοδα πολλών ανθρώπων και που έχει ως αποτέλεσμα την παραβατικότητα, τα ναρκωτικά και η βία» σημειώνει ο κ. Μπουντής και συμπληρώνει: «Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που δεν αφορά μια μικρή ομάδα ανθρώπων όπως παλαιότερα, αλλά επηρεάζει μεγαλύτερη ομάδα νέων που αναζητούν λύσεις γύρω από «πρότυπα» που έχουν στο επίκεντρο τους το χρήμα, τα ναρκωτικά κτλ. Η ανάγκη για κοινωνική ανάδειξη, για αναβάθμιση του οικονομικού status, αλλά και το κυνήγι του εύκολου και γρήγορου χρήματος έχουν επηρεάσει πλέον μια μερίδα της νέων ανθρώπων που θεωρούν ότι οι παραπάνω ανάγκες τους καλύπτονται με την χρήση και την διακίνηση ναρκωτικών κτλ».

Ο κ. Μπουντής επισημαίνει πως σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση των θεραπευτικών προγραμμάτων και της υποστήριξης των νέων αυτών ανθρώπων, τονίζοντας πως «χρειάζεται να προστατευτεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του ΚΕΘΕΑ σε αυτή την μεγάλη κοινωνική μάχη». Παράλληλα ο ίδιος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο των οργανισμό αυτών, εκτιμώντας ότι «είναι προβληματικές οι πρωτοβουλίες της κεντρικής εξουσίας και του υπουργείου Υγείας». Ο ίδιος τονίζει, πως δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η επιχειρούμενη συγχώνευση των εγκεκριμένων θεραπευτικών οργανισμών και προγραμμάτων για τις εξαρτήσεις σε έναν υπερφορέα, σημειώνοντας ότι «οδηγούμαστε σε κλείσιμο των οργανισμών και κυρίως σε περιορισμό του θεραπευτικού και επιστημονικού ρόλου του οργανισμού».

Ο προβληματισμός των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους οργανισμούς αυτούς, όπως τονίζει ο κ. Μπουντής, έχει να κάνει με το γεγονός ότι «το υπουργείο έχει ως στρατηγικό στόχο την δημιουργία μιας ενιαίας διοίκηση του πεδίου των εξαρτήσεων χωρίς να το δίνει βαρύτητα στο επιστημονικό έργο, την θεραπευτική δουλειά στις δομές και την δημιουργία ενός αξιόπιστου και επαρκούς πλέγματος υπηρεσιών για τους πολίτες με προβλήματα εξάρτησης, από την πρόληψη, μέχρι την θεραπεία και την επανένταξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

