Λαμία: Τέλος οι φωτιές σε Λαμία και Τιθορέα Ελλάδα 07:57, 27.07.2023

Μέχρι το ξημέρωμα έσβησαν και τα τελευταία «καντηλάκια» τα οποία υπήρχαν, ενώ ως τις πρώτες πρωινές ώρες συνεργεία της ΔΕΗ αποκατέστησαν ζημιές σε ένα τμήμα του ηλεκτρικού δικτύου, δίνοντας ρεύμα σε εκατοντάδες νοικοκυριά