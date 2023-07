ΑΑΔΕ: Από τις 25 Σεπτεμβρίου τίθεται σε λειτουργία το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης στην Αττική Ελλάδα 15:46, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζεται η σταδιακή μεταφορά και ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων βεβαίωσης και είσπραξης από τις ΔΟΥ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης