Αναβάθμιση Super Puma: Τον Μάρτιο οι διαγωνισμοί για 10 νέα ελικόπτερα μεσαίου τύπου

Σύμβαση για την αναβάθμιση δύο Super Puma υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες.

Πρόκειται για έργο- μέσω διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ- συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και η αναβάθμιση των δύο Super Puma περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια δύο μηχανισμών βαρούλκου διάσωσης και δύο ενσωματωμένων δεξαμενών αεροπυρόσβεσης.

«Είναι μία παρακαταθήκη πολύ- πολύ μεγάλη για τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουν οι πιλότοι μας, οι διασώστες μας και οι πυροσβέστες μας τα μέσα έτσι ώστε να μπορούν να υπηρετούν τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Παράλληλα ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τους διαγωνισμούς για την προμήθεια 10 νέων ελικοπτέρων μεσαίου τύπου, τα οποία θα υπηρετούν τους σκοπούς της πυρόσβεσης, της μεταφοράς και της διάσωσης, διαγωνισμοί που όπως είπε θα βγουν στον "αέρα" εντός Μαρτίου.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την υπογραφή της σύμβασης της αναβάθμισης των δύο Super Puma και τόνισε: «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όταν θέλουμε μπορούμε κι ότι οι ρυθμοί με τους οποίους υλοποιούμε πλέον το Πρόγραμμα Αιγίς είναι καταιγιστικοί, είναι ταχύτατοι», προσθέτοντας ότι έως το τέλος Μαρτίου θα έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί σε όλο το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

«Θα υλοποιηθούν οι διαγωνισμοί στο σύνολό τους μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε από το 2025, από την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι για αυτήν την αντιπυρική περίοδο έχουμε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Ολοκληρώσαμε 3,5 μήνες νωρίτερα φέτος απ' ότι πέρσι το διαγωνισμό μέσα από τον NSPA, δηλαδή το ΝΑΤΟ για την προμήθεια των εναέριων μέσων και νομίζω ότι πετύχαμε λίγο ως πολύ το σύνολο αυτών που ζητήσαμε», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και επισήμανε ότι για φέτος το καλοκαίρι θα διαθέτουν έναν πολύ ισχυρό στόλο. Παράλληλα ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη το οποίο, όπως είπε, εμπλέκει τους πάντες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συναρμόδια υπουργεία και φορείς », υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στην μετατροπή από πλημμέλημα σε κακούργημα για τους καθ' έξιν εμπρηστές, ακόμα και αν είναι εξ αμελείας.

«Εξ αμελείας που οδηγεί σε απώλεια ζωής ή οικολογική καταστροφή δεν μπορεί να είναι παρά μια πράξη εγκληματική. Σύμφωνα με το ποινικό κώδικα αυτό επισύρει ποινή 10 ετών κάθειρξης και μέχρι 200.000 ευρώ πρόστιμο», επισήμανε και προσέθεσε ότι «είναι μία μειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, το περιβάλλον, την ασφάλεια όλων και τη χώρα μας και δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει να μένει ατιμώρητο».

«Είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε τους πολλούς και το κοινωνικό σύνολο και η ασφάλεια είναι πολύ ψηλά αξιακά σε αυτό το οποίο ζητάει η ελληνική κοινωνία και η μέση ελληνική οικογένεια», σημείωσε.

«Δεν θα είναι εύκολο και φέτος το καλοκαίρι η αντιπυρική περίοδος. Ο πλανήτης γεννά κρίσεις και εμείς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και τόνισε:

«Για το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορούμε να δεσμευθούμε είναι ότι κάθε μέρα και κάθε νύχτα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα θα δίνουμε όλο μας το είναι, για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας και να υπηρετούμε τη χώρα μας, με πατριωτισμό, με υπερηφάνεια και με πλήρη αντίληψη της ευθύνης και του καθήκοντος που έχουμε», ενώ προσέθεσε ότι πιο σημαντικό για το Πυροσβεστικό Σώμα είναι «να έχει τα μέσα για να μπορέσει να βοηθά και να στηρίζει τους συνανθρώπους μας και θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς».

Από την πλευρά του ο εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε πως πρόκειται για το «πρώτο βήμα για την αναβάθμιση των δύο Super Puma». «Έχουμε άλλη μία σύμβαση η οποία έρχεται», υπογράμμισε ο κ. Σταμπουλίδης και προσέθεσε ότι η «επόμενη περίοδος είναι μια πάρα πολύ γόνιμη περίοδος, καθότι έρχονται μεγάλα πλέον εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία συμβασιοποιούνται».

«Να είστε βέβαιοι ότι αυτό που θα φέρουμε, αυτό που μας έρχεται εντέλει να ολοκληρώσουμε το κάνουμε κι εμείς με μεγάλη πίστη στο δημόσιο συμφέρον, αλλά και στη δική σας την επιχειρησιακή και πολιτική αγωνία να ανταπεξέλθουμε στους χρόνους με τους οποίους δεσμευόμαστε απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ευρώπη είναι εδώ, στηρίζει την Ελλάδα όπως και όλες οι χώρες της Ευρώπης, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κι εμείς θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη υλοποιώντας τις μεγάλες συμβάσεις», σημείωσε ενώ τόνισε ότι πρόκειται για μία ιστορική περίοδο, «που οφείλουμε όλοι να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να παραδώσουμε στο Σώμα, σε ένα Σώμα που δίνει την ψυχή του και το σώμα του και τη ζωή του για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των ζωών μας, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι αντάξιο των δυνατοτήτων του».

Την ευχαρίστησή του για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δύο ελικοπτέρων Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα εκ των οποίων είχε δωρίσει το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2001, εξέφρασε με τη σειρά του και ο πρέσβης και μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Βασίλης Κασκαρέλης τονίζοντας ότι «μία δωρεά η οποία έγινε πριν από τόσα χρόνια παραμένει σήμερα επίκαιρη και επωφελής για τους συνανθρώπους μας».

«Ελπίζουμε δε πως με την αναβάθμιση που ξεκινά αυτή την περίοδο θα παραμείνει επωφελής για άλλα τόσα χρόνια. Γνωρίζουμε από την επικοινωνία μας με την Πυροσβεστική πως το Super Puma έχει αξιοποιηθεί επί σειρά ετών σε κρίσιμες συνθήκες, για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αεροδιακομιδή ασθενών σε δυσπρόσιτες περιοχές και είμαστε ευτυχείς που και αυτή η δωρεά προς την Πυροσβεστική έχει πιάσει τόπο. Όπως συμβαίνει και με την πρόσφατη δημιουργία του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Νέα Μάκρη τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μέλη του Σώματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας που δωρίσαμε προ εξαετίας στο Σώμα. Είναι ευτύχημα για μας να μπορούμε με τους πόρους που κληροδότησε ο ιδρυτής μας και με την καθοδήγηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου να συμβάλουμε στο έργο όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και φροντίζουν με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους όλους τους συνανθρώπους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης.

Για τη συνεισφορά της αναβάθμισης των Super Puma σε διασώσεις και πυρκαγιές μίλησε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας.

«Με την αναβάθμιση των ιδιόκτητων εναερίων μέσων θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των διασώσεων, πυρκαγιών και θα είμαστε πιο κοντά στην αποτελεσματικότητα για τον Έλληνα πολίτη», είπε.

Στη συμβολή της αναβάθμισης και σε όσα περιλαμβάνει αναφέρθηκε ο πυραγός, Νίκος Γαλάνης, εναέριος συντονιστής εναερίων μέσων. Όπως είπε, «η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους αυξάνει την αποτελεσματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το χρόνο απόκρισής τους στις επιχειρήσεις».

Ο κ. Γαλάνης επισήμανε ότι «με το υδραυλικό αναβατόριο ελεγχόμενης έλξης οι διασώστες μπορούν να εργαστούν με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, σε σημεία και περιοχές όπου η κοινή λογική μπαίνει στην άκρη και το αίσθημα της προσφοράς και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής με σύμμαχο την εμπειρία επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι δεξαμενές πυρόσβεσης αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τα σούπερ πούμα στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, παρέχοντας στα πληρώματά τους τη δυνατότητα να εργαστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα» και σημείωσε ότι έτσι ο εναέριος στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος «ενισχύεται σημαντικά, επεκτείνοντας την πολυδιάστατη λειτουργία του σε επιχειρησιακό επίπεδο, παρεμβαίνοντας ακόμα πιο άμεσα στην αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία σε εναέριες αποστολές έρευνας και διάσωσης και σε μεταφορά πολιτών από πληγείσες περιοχές και δυσπρόσιτες».

«Οι ανάγκες των συμπολιτών μας δεν παύουν και δεν περιορίζονται μέσα στο χρονικό πλαίσιο μιας αντιπυρικής περιόδου ή σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ανάγκες των συνανθρώπων μας σε όλη την επικράτεια είναι διαρκείς, καθημερινές και απαιτητικές σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό», κατέληξε ο κ. Γαλάνης.

Από την πλευρά του αντιπύραρχος Μενέλαος Ανδρεασάκης, εναέριος συντονιστής εναερίων μέσων και χειριστής βαρούλκου διάσωσης τόνισε ότι μέσω της αναβάθμισης, της προμήθειας δύο μηχανισμών βαρούλκου διάσωσης και δύο ενσωματωμένων δεξαμενών για την αεροπυρόσβεση, «πολλαπλασιάζεται σημαντικά η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα»

«Ο πολλαπλός ρόλος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συγκεκριμένου τύπου ελικοπτέρου τόσο στο επίπεδο της αεροπυρόσβεσης, όσο και στο επίπεδο της έρευνας-διάσωσης, αποτελεί σημαντικό πυλώνα σταθερότητας της πολιτικής προστασίας της χώρας μας», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Γαλάνης και ο κ. Ανδρεασάκης μετέφεραν τις εμπειρίες τους από το πεδίο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

«Κληθήκαμε από τη δασοπυρόσβεση στις καταστροφικές πυρκαγιές της Θράκης να επιχειρήσουμε διασώσεις στις πρωτόγνωρες πλημμύρες της Θεσσαλίας. Δυστυχώς παρόμοιες καταστάσεις θα κληθούμε να τις αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, αυτή τη φορά όμως καλύτερα εξοπλισμένοι και καλύτερα προετοιμασμένοι.

Το Πρόγραμμα Αιγίς είναι μια τεράστια επένδυση, η οποία ενισχύει την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και τη δική μας. Η αναβάθμιση των ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος βοηθά όλους εμάς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα συναντήσουμε, πρωτίστως όμως πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πως η αναβάθμιση αυτή είναι μια επένδυση προς την ασφάλεια και την ευημερία του λαού μας», επισήμανε ο κ. Γαλάνης.

Με τη σειρά του ο κ. Ανδρεασάκης αναφέρθηκε σε μία δύσκολη διάσωση ενός ζευγαριού Ελβετών που επιχειρούσε κατάβαση στο φαράγγι στην περιοχή του Γοργοποτάμου και στη συνέχεια περιέγραψε και τη δική του εμπειρία από τις διασώσεις στις πλημμύρες της Θεσσαλίας.

«Πραγματοποιήσαμε 102 διασώσεις εγκλωβισμένων συνανθρώπων μας από τις ταράτσες των κατοικιών τους, 92 από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση βαρούλκου διάσωσης. 92 συνανθρώπων μας μεταξύ των οποίων ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και μικρών παιδιών. Παιδιών με τους γονείς τους και σε πολλές περιπτώσεις μαζί και με τα κατοικίδιά τους.

Το βλέμμα αυτών των ανθρώπων, το βλέμμα αυτών των παιδιών την ώρα που τα βοηθούσαμε να αποβιβαστούν με ασφάλεια πλέον από το ελικόπτερο στο σημείο που μεταφέραμε όλους τους διασωθέντες στο γήπεδο της Καρδίτσας, θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας και κυρίως στην καρδιά μας. Ήταν μία πρωτόγνωρη εικόνα, μία πρωτόγνωρη εμπειρία κι επιχείρηση για εμάς τα ιπτάμενα πληρώματα καθώς ένα τέτοιο φαινόμενο δεν το είχαμε ξανασυναντήσει. Ο θεσσαλικός κάμπος είχε βυθιστεί κάτω από τόνους νερού. Είχαμε να διαχειριστούμε ένα πάρα πολύ δύσκολο συμβάν μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή στην οποία δεν είχαμε και κάποια χαρακτηριστικά σημεία προσέγγισης όπως έχουμε σε μία δασική πυρκαγιά. Εκεί ήταν μία τεράστια έκταση κι αυτό που βλέπαμε από κάτω ήταν όγκοι νερού, λάσπης και κάποιες σκεπές σπιτιών και πάνω στις ταράτσες υπήρχαν φιγούρες συμπολιτών μας. Το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν είναι και θα είναι πάντα δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό μας που μας έχει ανάγκη, έτοιμο να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο, τεκμηριωμένα, εμπνέοντας το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Ανδρεασάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

