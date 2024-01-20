Τραγωδία στην άσφαλτο, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Πάτρα. Ένας άνδρας, οδηγός δικύκλου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ελ. Βενιζέλου πριν την Αγ. Ιωάννη Πράτσικα, στο ύψος του 3ου δημοτικού σχολείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών καθώς και το ΕΚΑΒ πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άτυχο άνδρα, ηλικίας περίπου 30 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ερευνώνται οι συνθήκες πρόκλησης του τροχαίου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ο υπαίτιος οδηγός, φέρεται να συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, άγνωστο γιατί έκανε όπισθεν, συγκρούεται με ένα ακόμη ΙΧ και στη συνέχεια "καρφώθηκε" πάνω του ο άτυχος μοτοσυκλετιστής.

Το όχημα του οδηγού του ΙΧ μάλιστα έπεσε πάνω στα κάγκελα του σχολικού συγκροτήματος.

Πηγή: Tempo24.news

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.