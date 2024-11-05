Εντοπίστηκαν χώροι στους οποίους ήταν αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες όπλων και εκρηκτικών υλών, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απογευματινές ώρες χθες, 4 Νοεμβρίου 2024, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στη Μάνδρα.

5 συλλήψεις

Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε τρεις οικίες και δύο υπόγειους χώρους στη Δυτική Αττική, όπου κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν -5- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών υλών, των νόμου που αφορούν τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα Ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε πρόσωπα, οικίες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-25- τεμάχια στρατιωτικής εκρηκτικής ύλης,

-60- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδα,

-4- τεμάχια εκρηκτικής ύλης,

-7- κουλούρες βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινί,

-2- πυροκροτητές,

-5.925- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων κυρίως πολεμικής χρήσης,

-2- όπλα,

-1- αυτόματο όπλο,

-6- περίστροφα,

-5- πιστόλια,

-1- δίκαννο,

-1- μονόκανη καραμπίνα,

-38- γεμιστήρες διαφόρων διαμετρημάτων,

-3- σιγαστήρες όπλων,

βαλλίστρα, με -21- βέλη,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

σταθερός ασύρματος βάσης,

χειροπέδες,

σπαθί και τρία -3- σουγιάδες,

αεροβόλο τυφέκιο και αεροβόλο περίστροφο

μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων όπλων

-530- δισκία ναρκωτικά δισκία,

ανιχνευτές μετάλλων,

-3- μηχανήματα αναγνώρισης μετάλλων,

καταμετρητής χαρτονομισμάτων

-57- χρυσά νομίσματα,

-510- λίρες Αγγλίας, αξίας περί τις 420.000 ευρώ,

-2- Πεντόλιρα Αγγλίας,

-2- Δίλιρα Αγγλίας,

-35- μισόλιρα Αγγλίας,

-5- ασημένια πιστά αντίγραφα αρχαίων ελληνικών νομισμάτων

-6- αρχαία νομίσματα

-45- αλυσίδες λαιμού και περιδέραια

-32- αλυσίδες, ταυτότητες και βραχιόλια χειρός

-28- μενταγιόν

-37- δαχτυλίδια

-13- σκουλαρίκια

-16- σταυροί

-3- καρφίτσες

-8- ρολόγια και καντράν ρολογιού

-23.320- ευρώ,

μεγάλος αριθμός κερμάτων αξίας έκαστο -2- ευρώ

-11- συσκευές κινητών τηλεφώνων

-2- λαπτοπ,

ειδικό μηχάνημα χάραξης (laser) χαρακτηριστικών σε σκληρά αντικείμενα που χρησιμοποιείτο για χαράξεις επωνυμιών και σειριακών αριθμών όπλων, συνοδευόμενο με υπολογιστή,

GPS TRACKER και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.