Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο 31 ετών κατηγορούμενος για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί έγινε η μεταγωγή του συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στα δικαστήρια για να απολογηθεί στη δικαστική λειτουργό και να δώσει τη δική του εκδοχή για το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του και αφορά σε τέσσερις κατηγορίες σχετικές με συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική ομάδα και τρομοκρατικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και η 30χρονη φίλη του, η οποία συνελήφθη χθες βράδυ.

