Αλλαγή ώρας: Στις 04.00 τα ρολόγια μας θα δείξουν 03:00

Όπως κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα μπαίνει στη ζωή μας, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω.

Έτσι και φέτος, στις 29 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν και από 04:00 π.μ. θα δείξουν 03:00 π.μ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, «σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, ως ισχύει σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.»

Πηγή: skai.gr

