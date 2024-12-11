Έξι μετανάστες είχε κρυμμένους μέσα στη νταλίκα που οδηγούσε ένας αλλοδαπός, που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικότερα, ο δράστης οδηγώντας όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών, διαπίστωσαν ότι ο δράστης μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα μη νόμιμους μετανάστες.

Η νταλίκα και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

