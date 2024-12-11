Στη σύλληψη ενός 72χρονου προέβησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε να αφαιρεί από 18χρονη πορτοφόλι που περιείχε 110 ευρώ, χρεωστική κάρτα τράπεζας και διάφορα έγγραφα.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα που διεξήχθη προέκυψε πως ο 72χρονος προέβη και σε άλλες τέσσερις κλοπές πορτοφολιών από επιβάτες λεωφορείων.

Με τις αφαιρεθείσες κάρτες ο 72χρονος πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ύψους 72,66 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να εκταμιεύσει χρηματικά ποσά από ΑΤΜ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.