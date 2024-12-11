Μαλακάσα: Μαστίγωσαν και κακοποίησαν σεξουαλικά ανήλικο

Φρίκη στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας. Ένας ανήλικος στη δομή κακοποιήθηκε βάναυσα. Το παιδί είχε σημάδια ξυλοδαρμού, αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης. Οι δράστες πίστευαν ότι τους είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο.

Αστυνομικοί του τμήματος Ωρωπού όταν έφτασαν στη δομή της Μαλακάσας είδαν κακοποιημένο το 16χρονο παιδί από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 3 περίπου τα ξημερώματα, έξι ομοεθνείς του τον πήραν από το δωμάτιό του και τον οδήγησαν σε έναν οικίσκο της δομής.

Εκεί, όπως κατήγγειλε ο 16χρονος, του έδεσαν τα χέρια και τον φίμωσαν και στη συνέχεια άρχισαν να τον μαστιγώνουν με καλώδια, ενώ ένας από τους δράστες του έβαζε στο σώμα του πυρακτωμένο κουτάλι, ενώ ένας άλλος φαίνεται ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Δύο είναι ανήλικοι 16 και 17 ετών και δύο ενήλικοι 18 και 21 ετών, όλοι από την Αίγυπτο. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, πορνογραφία, παράνομη βία, παράνομη κατακράτηση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

