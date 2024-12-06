Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στα ανατολικά της Χίου όταν σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κινείται προς το Μυρσινίδη.

Όπως έγινε γνωστό, ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και την περισυλλογή 26 μεταναστών (17 άντρες, 6 γυναίκες και 3 ανήλικοι) καθώς και του 18χρονου αλλοδαπού χειριστή του.

Τρεις από τις διασωθείσες γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι υπόλοιποι 23 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο ΚΕΔΝ Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 18χρονος αλλοδαπός ως ο διακινητής των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων” και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.

Πηγή: skai.gr

