Προφυλακίστηκε ο «εγκέφαλος» για τους εκβιασμούς του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας

Με χειροπέδες στα χέρια βγήκε από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου ο 44χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εκβίαζε τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, αφού η Ανακρίτρια Ηλείας και ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Πρόκειται για τον δεύτερο κατηγορούμενο, που βαρύνεται επίσης με κακουργηματικές πράξεις, ο οποίος παίρνει το δρόμο για τη φυλακή, και πιο συγκεκριμένα για το Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού, μετά τον 35χρονο συγκατηγορούμενό του, που στις 3 Δεκεμβρίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» ο 44χρονος, που απολογήθηκε για την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ επάγγελμα και με σύσταση συμμορίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και υποστήριξε ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά που του καταμαρτυρεί ο καταγγέλλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 44χρονος, εκτός από τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, κατέθεσε στην Ανακρίτρια απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί είκοσι οκτώ σελίδες, όπως και αλληλογραφία, με την πλειοψηφία αυτών να αναφέρονται στην κοινωνική σχέση που ισχυρίστηκε ότι είχε ο ίδιος με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, πάνω στην οποία βασίστηκε και η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου, με τον βασικό ισχυρισμό του κατηγορούμενου να είναι ότι δεν προκύπτει εκβιασμός.

Όπως έχει γραφτεί και σε πρόσφατα ρεπορτάζ της εφ. «Πατρίς» σχετικά με την υπόθεση, ο 44χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είναι συναυτουργός σε τρεις περιπτώσεις εκβιασμών που τελέστηκαν σε βάρος του Νίκου Κοροβέση, τον Μάιο του 2023, το καλοκαίρι του 2024 και στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, όπου συνελήφθη σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου στην Αμαλιάδα ο 35χρονος προφυλακισθείς και ο ένας δικηγόρος, κατηγορούμενος για πλημμελήματα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.