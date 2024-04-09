Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν οι καταγγελίες γονιών ότι δύο βρεφονηπιοκόμοι σε δημοτικό παιδικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης εφήρμοζαν την απομόνωση των νηπίων ως διδακτικό μέτρο. Ο εισαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται πράξεις που διώκονται ποινικά, όπως έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν κληθεί σε πρώτη φάση να καταθέσουν ο αρμόδιος για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αντιδήμαρχος και η διευθύντρια των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Εκτός από την ποινική έρευνα διατάχθηκε, με απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, πειθαρχική έρευνα εναντίον των δύο εμπλεκόμενων βρεφονηπιοκόμων οι οποίες ήδη τέθηκαν σε αργία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Μένια Πολυχρόνη, η υπόθεση πήρε το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη ύστερα από προφορική αναφορά γονέων ενός νηπίου για εγκλεισμό των παιδιών σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο χωρίς φυσικό φωτισμό και κλείδωμα του δωματίου με εξωτερικό σύρτη.

Όπως εξήγησε η κυρία Πολυχρόνη, η οποία εκπροσωπεί αρκετούς γονείς παιδιών του εν λόγω τμήματος του βρεφονηπιακού σταθμού, «η πρώτη αναφορά ενεργοποίησε περισσότερες, σχεδόν από όλους τους γονείς, αρχικά προφορικές και κατόπιν ακολούθησαν και γραπτές καταγγελίες τόσο στο δήμαρχο όσο και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

