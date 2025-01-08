Συνελήφθη σήμερα ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με φορτηγό χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 87χρονη μητέρα του.

Ειδικότερα, ο άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό τον πατέρα του και συνεπιβάτιδα την 87χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με φορτηγό,

που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, με συνοδηγό έτερο άνδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 87χρονης γυναίκας και τον ελαφρύ τραυματισμό

των λοιπών επιβαινόντων στα οχήματα.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

