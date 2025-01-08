ΑΑΔΕ: Τα 24 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2024

Στα 24 σημαντικότερα έργα της το 2024 αναφέρεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Ειδικότερα αναφέρει:

Η περαιτέρω εμβάθυνση στην ψηφιοποίηση του οργανισμού και ο οργανωτικός μετασχηματισμός, με κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και υιοθέτηση νέων, ευέλικτων μοντέλων εξυπηρέτησης, αποτέλεσαν τον πυρήνα των έργων και δράσεών μας κατά το 2024

Παράλληλα, συνεχίστηκαν, με εντατικό ρυθμό και διαρκή εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, το αποτέλεσμα των οποίων αποτυπώνεται ήδη στα αυξημένα φορολογικά έσοδα και τη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας της ΑΑΔΕ.

«Η χρονιά που πέρασε αποτελεί ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής τελωνειακής διοίκησης. Εγκαταλείπουμε την οργανωτική δομή του παρελθόντος, που βασιζόταν αποκλειστικά στην τοπική αρμοδιότητα και δημιουργούμε την ΑΑΔΕ της επόμενης γενιάς, επενδύοντας στη γνωσιακή εξειδίκευση, στην εξατομίκευση της εξυπηρέτησης, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικά, τα 24 πιο σημαντικά επιτεύγματα της ΑΑΔΕ για το 2024, είναι τα εξής:

Έσοδα - Επιστροφές φόρων

1. Υπέρβαση του στόχου εσόδων κατά 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ (υπέρβαση άνω του 8%, με βάση τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου) και σημαντική μείωση του φορολογικού κενού στον ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα βελτίωσης της:

· εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης

· αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

2. Νέο ρεκόρ επιστροφών φόρων. Επιστράφηκαν σχεδόν 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθ’ υπέρβαση του ετήσιου στόχου σε ποσοστό άνω του 9%, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης – Ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων

3.Υλοποίηση της εφαρμογής myAADEapp για άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες από το κινητό. Μέχρι σήμερα 550 χιλιάδες πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή.

4. Βελτίωση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών ΦΠΑ με:

· ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με το σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), για την ταυτόχρονη διενέργεια συμψηφισμών φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και την επιτάχυνση των επιστροφών φόρου

· δυνατότητα δήλωσης IBAN εξωτερικού (χώρες SEPA) για επιστροφές φόρου

5. Δυνατότητα πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων με κάρτες αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 60.644 πληρωμές, συνολικού ύψους 30,9 εκ ευρώ.

6. Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ψηφιακού τέλους συναλλαγών: υποβλήθηκαν 1.286 δηλώσεις μόνο εντός του Δεκεμβρίου 2024 (έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας)

7. Προεκκαθάριση 1,4 εκατομμυρίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και αυτοματοποιημένη υποβολή 423.000 δηλώσεων

8. Χορήγηση ΑΦΜ σε πάνω από 710.000 ανήλικα κάτω των 12 ετών

9. Ψηφιοποίηση της διακοπής εργασιών επιχείρησης: 9.000 διακοπές εργασιών ολοκληρώθηκαν με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία

10. Ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία και για την είσπραξη χρημάτων: εκδόθηκαν πάνω από 55.000 ψηφιακές Βεβαιώσεις Οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων και είσπραξη χρημάτων

11. Βελτιώσεις και διεύρυνση του myPROPERTY με:

· ψηφιακή υποβολή:

o των τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών και Γονικών Παροχών

o των δηλώσεων για σύσταση ή τροποποίηση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών χωρίς φόρο

· επέκταση της αυτόματης υποβολής δήλωσης Ε9 για τις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων

· ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες από τους συμβολαιογράφους μέσω του myPROPERTY: εκδόθηκαν 148.000 πιστοποιητικά εντός του 2024

12. Ψηφιοποίηση της υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975: υποβλήθηκαν ψηφιακά 85.000 δηλώσεις

13. Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) των ιδιωτικών σκαφών αλλοδαπής σημαίας: υποβλήθηκαν ψηφιακά σχεδόν 3.000 παραστατικά

14. Ψηφιοποίηση τελωνειακών διαδικασιών

· Ψηφιοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της εξαγωγής εμπορευμάτων: οριστικοποιήθηκαν πάνω από 98.000 εξαγωγές

· Ψηφιοποίηση των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στην «Ελεύθερη Ζώνη»

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

15. 430.000 διασυνδέσεις POS με ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων και διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ

16. Προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος από δεδομένα myDATA

17. Ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (BANCAPP), για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που υποκρύπτουν διάπραξη απάτης και φοροδιαφυγής

18. Εφαρμογή CESOP για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας παρακολουθούνται οι διασυνοριακές πληρωμές και εντοπίζονται πολύ πιο γρήγορα περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ

19. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Αξιοποίησης (MIS) των δεδομένων που λαμβάνονται από τα συστήματα Εισροών Εκροών, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης

20. Θέσπιση μέτρων δέουσας επιμέλειας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη διάθεση ενεργειακών προϊόντων. Σφράγιση 12 πρατήριων υγρών καυσίμων για δύο χρόνια και διακοπή τροφοδοσίας σε 77 πρατήρια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τη δέουσα επιμέλεια

21. Δημιουργία κοινής επιχειρησιακής υποδομής για τον συντονισμό σε πραγματικό χρόνο των ελέγχων καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, που διενεργούν στο πεδίο ειδικές ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΑΔΕ (Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών - ΔΕΟΣ).

22. Οργανωτική Μεταρρύθμιση

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εμβάθυνση της οργανωτικής της μεταρρύθμισης, η οποία σηματοδοτήθηκε από την:

· Κεντρικοποίηση δομών και λειτουργιών, που διασφαλίζουν σύγχρονες συνθήκες εργασίας και οικονομίες κλίμακας:

o ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης

o ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης

o ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

· Υιοθέτηση των σύγχρονων, ευέλικτων σχημάτων Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ) Αττικής

· Μεταστέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών σε σύγχρονο, πρότυπο βιοκλιματικό κτηριακό συγκρότημα, το πρώτο με προδιαγραφές LEED Gold στο ελληνικό δημόσιο, εφάμιλλο αντίστοιχων υποδομών του εξωτερικού.

23. Έργα και Μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην υλοποίηση των 25 έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία:

· 3 έργα ολοκληρώθηκαν

· 10 έργα συμβασιοποιήθηκαν μέσα στο χρόνο και βρίσκονται υπό υλοποίηση

· 3 έργα βρίσκονται σε φάση υπογραφής σύμβασης εντός των επομένων ημερών

· 5 έργα είναι σε διαγωνιστική διαδικασία

· 4 έργα είναι σε προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας

Μεταξύ των έργων που συμβασιοποιήθηκαν είναι και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας, ένα έργο ορόσημο για την ΑΑΔΕ, καθώς πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα συστήματα φορολογίας και ελέγχου (TAXIS - TAXISNET – ELENXIS).

24. Διεθνής εξωστρέφεια

· Φιλοξενία στην Αθήνα των εργασιών του 17ου Διεθνούς Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων (FTA) του ΟΟΣΑ, της σημαντικότερης συνάντησης επικεφαλής φορολογικών διοικήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

· Φιλοξενία στην Αθήνα του workshop για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων του Ευρωπαϊκού Τελωνειακού Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (ECICS) στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) και το ευρωπαϊκό δίκτυο τελωνειακών εργαστηρίων (CLEN)

