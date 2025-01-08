Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα, καθώς για δέκατη μέρα παραμένει αγνοούμενος και άφαντος στις Αρχές, χωρίς ποτέ ο ίδιος να έχει αφήσει κάποιο δείγμα ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης για τη συγκεκριμένη υπόθεση «ο Βασίλης είναι ένα συγκροτημένο άτομο, καθηγητής Ψυχολογίας, μέλος μιας πολύ δεμένης οικογένειας, και πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση κατά την προσωπική μου άποψη και με βάση όσα έχω συζητήσει με την οικογένειά του, να φύγει μόνος του». Μάλιστα, χαρακτήρισε την εξαφάνιση αυτή ως την πιο μυστηριώδη που έχει δει, καθώς «δεν έχει ξανασυναντήσει τέτοιον βαθμό δυσκολίας στα 35-40 χρόνια καριέρας».

«Υπόθεση Άλεξ, υπόθεση Γιακουμάκη, υπόθεση Μπάμπη στο Μεσολόγγι, σε όλες είχαμε κάτι από το οποίο μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Εδώ δεν έχουμε να πιαστούμε από πουθενά, προς το παρόν βέβαια. Ωστόσο, έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Σήμερα θα πάω στη Λάρισα να συναντήσω κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως να μας δώσει κάποιο φως. Ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια τηλέφωνα, έστω κι αν πρέπει να φιλτράρουμε».

«Δεν τίθεται θέμα απαγωγής - Ίσως βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»

Σε ερώτηση για το αν εξετάζεται σενάριο απαγωγής, ο κ. Τσούκαλης απάντησε αρνητικά.

Όπως είπε:

«Ένα σενάριο είναι να βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, δηλαδή μάρτυρας σε μια παράνομη υπόθεση. Είναι ένα άτομο υψηλής ενσυναίσθησης, δεν θα σφύριζε αδιάφορα αν έβλεπε έναν καβγά, έναν βιασμό ή μια χειροδικία. Ένα δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να έγινε κάποιο ατύχημα. Βέβαια στην εξίσωση πρέπει να τα βάλουμε όλα και να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να μπορούμε να κάνουμε την έρευνα όσο καλύτερα μπορούμε».

Τέλος, υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι ο 39χρονος έφυγε οικειοθελώς, πράγμα με το οποίο συμφωνεί και ο ίδιος. «Ο Βασίλης είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του, δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό. Οι επαφές, εισερχόμενες-εξερχόμενες, στο κινητό του ήταν προς την οικογένειά του, στο φιλικό περοβάλλον και στα σχολεία τα οποία εργάζεται στην Καστοριά. Ο Βασίλης έφυγε με καλή διάθεση από το σπίτι, πρέπει να το πούμε αυτό».

Πηγή: skai.gr

