Για τρίτη ημέρα καταθέτει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο η πρώτη μάρτυρας η οποία έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού το 2010.

Την ώρα που δεχόταν ερωτήσεις από την υπεράσπιση του κατηγορουμένου κάνοντας λόγο για το "μαρτύριο" που βιώνει, ο Πέτρος Φιλιππίδης σηκώθηκε από τη θέση του και ανέφερε: «Ένα χρόνο ήμουνα στη φυλακή για μια κυρία που είπε ψέματα και αθωώθηκα. Δεν έχω μιλήσει πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια δεν έχει ακουστεί η φωνή μου. Μιλάνε οι συνήγοροι για ευγένεια και ευπρέπεια. Ας θυμηθούν τι έκαναν στην κυρία Ελπίδα Νίνου. Πόσο πια θα ξεφτιλιστώ...».

Στη συνέχεια ζήτησε την άδεια από το δικαστήριο και αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού το 2010 και το 2014 για τις οποίες έχει καταδικαστεί σε 8 χρόνια κάθειρξη με αναστολή.

