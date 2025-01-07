Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Στράτο Αγρινίου, με τρία οχήματα, δύο αγροτικά και ένα ΙΧ να συγκρούονται.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ με το agriniopress.gr να κάνει λόγο για μια νεκρή γυναίκα. Το θύμα επέβαινε στο πίσω κάθισμα του ΙΧ επιβατικού και φέρεται να εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε και άλλες τραυματίες, ενώ η γυναίκα είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια ανακηρύχτηκε νεκρή.

Η Εθνική Οδός είχε κλείσει προσωρινά και η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριας οδού.

Πηγή: skai.gr

