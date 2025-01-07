Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στη Στράτο Αγρινίου - Νεκρή μια γυναίκα

Δύο αγροτικά και ένα ΙΧ ενεπλάκησαν στο ατύχημα - Μια γυναίκα σκοτώθηκε - Στο σημείο Πυροσβεστική και αστυνομία - Έκλεισε η Εθνική Οδός

UPDATE: 10:20
Αγρίνιο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Στράτο Αγρινίου, με τρία οχήματα, δύο αγροτικά και ένα ΙΧ να συγκρούονται. 

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ με το agriniopress.gr να κάνει λόγο για μια νεκρή γυναίκα.  Το θύμα επέβαινε στο πίσω κάθισμα του ΙΧ επιβατικού και φέρεται να εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ. 

Τροχαίο

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε και άλλες τραυματίες, ενώ η γυναίκα είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια ανακηρύχτηκε νεκρή. 

Τροχαίο

Η Εθνική Οδός είχε κλείσει προσωρινά και η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριας οδού.

Πηγή: skai.gr

