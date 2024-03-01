Δύο μαθητές Λυκείου τραυματίστηκαν σήμερα Παρασκευή στις 2.30 το μεσημέρι στο Αγρίνιο, όταν έσκασε στα χέρια τους κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι δύο 16χρονοι προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μία αυτοσχέδια κροτίδα, αλλά δεν είχαν καταφέρει να την ενεργοποιήσουν.

Στην προσπάθειά τους να την επιδιορθώσουν προκειμένου αυτή να εκραγεί με πυροδότηση, έσκασε στα χέρια τους, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί στο πρόσωπο και ο άλλος στο χέρι.

Ο πρώτος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, ενώ ο δεύτερος στο Νοσοκομείο του Αγρινίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ο νεαρός που διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ παραμένει νοσηλευόμενος ενώ η κατάστασή της υγείας του είναι υπό έλεγχο

