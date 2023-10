Συνελήφθη 74χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στον Άγιο Παντελεήμονα - Ένας νεκρός Ελλάδα 08:35, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 50χρονος άνδρας κατέληξε - Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δυο ανήλικα παιδιά της οικογένειας