Ποιοι δρόμοι θα είναι σήμερα κλειστοί στην Αθήνα - Πώς θα λειτουργήσουν Τραμ και Μετρό Ελλάδα 07:50, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του σημερινού «15ου Αγώνα δρόμου και Περιπάτου “Race for the Cure”»