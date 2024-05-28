Preservation Rhinoplasty: Η πιο νέα τεχνική ρινοπλαστικής

Η Preservation Rhinoplasty ή η ρινοπλαστική της διατήρησης, είναι μια τεχνική ρινοπλαστικής που πρόσφατα έχει γίνει αρκετά δημοφιλής στους ειδικούς της πλαστικής χειρουργικής προσώπου παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αν και είχε αναπτυχθεί πριν πολλά χρόνια, από τους πρωτοπόρους της ρινοπλαστικής, ωστόσο εγκαταλείφθηκε από την ευκολία της ανοικτής προσπέλασης. Έρευνες όμως απέδειξαν τα λάθη και τις παρενέργειες μιας επιθετικής αφαιρετικής ρινοπλαστικής και έτσι επανήλθε στο προσκήνιο η τεχνική η Preservation Rhinoplasty σε μια ωριμότερη και πιο νέα εκδοχή.

Η επέμβαση αυτή είναι μοναδική, καθώς αφενός συνδυάζει την ελεύθερη αναπνοή με το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, και αφετέρου δεν αλλοιώνει την επιφάνεια της μύτης, δεν έχουμε τις συνηθισμένες παρενέργειες από την επιφανειακή παρέμβαση στα οστά της μύτης.

Οι διασημότεροι χειρουργοί πλαστικής προσώπου παγκοσμίως εφαρμόζουν πλέον τη νέα μορφή της preservation και στο ΜΗΤΕΡΑ η τεχνική βρίσκεται πλέον στην καθημερινή πρακτική του Τμήματος Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, που τελεί υπό την διεύθυνση της κα. Κυπραίου

O σχεδιασμός της μεθόδου Preservation Ρινοπλαστικής

Η Preservation Ρινοπλαστική χαρακτηρίζεται από τρία σημαντικά βήματα:

1. Ανασήκωση των μαλακών ιστών της μύτης σε συγκεκριμένο επίπεδο, ώστε να διατηρούνται οι δερματικοί σύνδεσμοι κάτι που δεν συμβαίνει στην κλασσική ρινοπλαστική.

2. Διατήρηση της οστέινης ράχης, χωρίς τη δημιουργία ανοιχτής οροφής (όπως σε όλους τους προηγούμενους τύπους ρινοπλαστικής).

3. Διατήρηση των πτερυγιαίων χόνδρων της μύτης, ενώ το επιθυμητό σχήμα αυτών επιτυγχάνεται με ραφές και όχι με αφαίρεση τμήματος του χόνδρου.

Όταν αντιμετωπίζουμε δυσμορφίες μύτης με ήβο (καμπούρα) στη ράχη, δεν θα αποκολληθεί το δέρμα στο σημείο του ήβου, όπως γίνεται κατά κόρον στη κλασσική ρινοπλαστική, ώστε να προκαλέσει πιθανές ορατές προεξοχές και δυσμορφίες επάνω στη ράχη της μύτης. Αντιθέτως θα γίνει σμίλευση των οστών στη βάση της μύτης, χαμηλά, εκεί που ξεκινούν τα ρινικά οστά, ώστε η καμπούρα να κατέβει και να ισιώσει στο επιθυμητό επίπεδο, ενώ η επιφάνεια της μύτης θα μείνει ανέπαφη.

Σε ποιους εφαρμόζεται η τεχνική Preservation Rhinoplasty;

Η επέμβαση Preservation Rhinoplasty αντιμετωπίζει με υψηλά ποσοστά επιτυχίας όλους τους τύπους μύτης, ενώ έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στη λοξή μύτη.

Ιδανικοί. Βέβαια. υποψήφιοι για τη preservation μέθοδο είναι νέοι ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο παρελθόν επομένως, οι υποδόριοι ιστοί και οι σύνδεσμοι είναι ανέπαφοι, τα οστά δεν έχουν υποστεί βίαια κατάγματα και οι χόνδροι της μύτης είναι επίσης ακέραιοι.

Επιπλέον, ενδείκνυται σε περιστατικά με λεπτό δέρμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και διαγράφει εύκολα τις προεξοχές και τις ανωμαλίες στην επιφάνεια του. Παράλληλα, περιστατικά με λοξή μύτη, εκ γενετής ασυμμετρίες, ασύμμετρα ρινικά οστά αλλά και τραύμα που προκάλεσε απόκλιση στη μύτη, είναι η καλύτερη ένδειξη για τη νέα preservation ρινοπλαστική.

Ποια είναι η υβριδική δομική - preservation ρινοπλαστική;

Σε περιστατικά που έχουν ήδη υποβληθεί σε μια ή περισσότερες επεμβάσεις ρινικού διαφράγματος με ή χωρίς ρινοπλαστική, χωρίς επιτυχία, προτείνεται η νέα υβριδική επέμβαση δομική (structural)-preservation.

Τα μοσχεύματα χόνδρου λαμβάνονται από τον ίδιο ασθενή, με δότριες περιοχές το ρινικό διάφραγμα, ο ωτικός χόνδρος και ο πλευρικός χόνδρος. Τα μοσχεύματα θα επαναφέρουν τη δομή της μύτης, όσον αφορά το σχήμα αλλά και την αισθητική εικόνα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Επιπλέον, η στήριξη στα πλάγια τοιχώματα της μύτης αλλά και τη στυλίδα και την κορυφή θα εξασφαλίσει την ελεύθερη αναπνοή, διόρθωση του ροχαλητού και των προβλημάτων δύσπνοιας, κόπωσης κλπ.

Επιπλέον η φροντίδα στο δέρμα της μύτης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μοντέρνας ρινοπλαστικής. Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται κάτω από το δέρμα, αναγνωρίζονται και επαναφέρονται στη θέση τους (smash rhinoplasty), ενώ υπάρχει πιθανότητα να γίνει επιπλέον εμφύτευση λίπους ή περιτονίας.

Το αισθητικό αποτέλεσμα με τον τρόπο αυτό είναι ανώτερο, η μύτη έχει ιδιαίτερη φυσικότητα και πλαστικότητα, ενώ τα αποτελέσματα παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Πως γίνεται η επέμβαση και ποια τα αποτελέσματα;

Η επέμβαση γίνεται με ολική αναισθησία, ενώ η διάρκεια της εξαρτάται από τον ασθενή.

• Τα αποτελέσματα μιας άρτιας εκτελεσμένης νέας preservation rhinoplasty είναι ασφαλέστερα και μακροπρόθεσμα.

• Τα οιδήματα είναι σαφώς λιγότερα από μία συνηθισμένη ρινοπλαστική, επομένως τα αποτελέσματα είναι ορατά άμεσα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα.

• Οι αισθητικές γραμμές της μύτης διατηρούνται ενιαίες και δεν προδίδεται καμία παρέμβαση στη μύτη. Η διατήρηση των πτερυγιαίων χόνδρων της μύτης αλλά και η διατήρηση των συνδέσμων επάνω σε αυτούς, έχουν δραματικά αλλάξει τη χειρουργική του ακρορρινίου σε άλλα επίπεδα.

Συμπερασματικά

Ενώ οι τεχνικές διαρκώς εξελίσσονται, η φιλοσοφία παραμένει πλέον η ίδια: οι ιστοί πρέπει να διατηρούνται ενώ τροποποιούνται.

Όλοι οι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν από αυτή την νέα μέθοδο ιδιαίτερα εκείνοι που πρώτη φορά θα χειρουργηθούν και επομένως η τεχνική θα μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως, από εξειδικευμένους στη ρινοπλαστική χειρουργούς.

