Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη: Τέσσερα άτομα κινδύνευσαν να πνιγούν προσπαθώντας να σώσουν 6χρονο κορίτσι

Ο πατέρας του, στην προσπάθεια του να το σώσει, παρασύρθηκε και αυτός σε μεγάλη απόσταση από ακτή

παραλία

Παραλίγο τραγωδία σε παραλία του Ρεθύμνου, το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένα κοριτσάκι 6 ετών παρασύρθηκε από θαλάσσιο ρεύμα.

Ο πατέρας του, στην προσπάθεια του να το σώσει, παρασύρθηκε και αυτός σε μεγάλη απόσταση από ακτή.

Αστυνομικός του ΤΑΕ Ρεθύμνου μαζί με στρατιωτικό του πολεμικού ναυτικού, μπήκαν κρατώντας σωσίβιο δεμένο με την ακτή με σχοινί 50-70 μέτρων.

Χαρακτηριστικό των ισχυρών ρευμάτων είναι πως στην προσπάθεια να βγουν και οι τέσσερις κι ενώ τραβούσαν από την ακτή το σχοινί, έσπασε με αποτέλεσμα να βγουν έπειτα από μεγάλη προσπάθεια.

Το κοριτσάκι ήταν σε κατάσταση σοκ, ευτυχώς όμως δεν πρόλαβε να πιει μεγάλη ποσότητα νερού.

