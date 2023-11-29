Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουκιανού και Πλουτάρχου στον Άγιο Δημήτριο, έγινε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ένα μαύρο ΙΧ αυτοκίνητο και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέκρουσαν με το αυτοκίνητο στην τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, σπάζοντας την, και στην συνέχεια αφαίρεσαν μεγάλο αριθμό κοσμημάτων που βρήκαν στις προθήκες, άγνωστης χρηματικής αξίας και διέφυγαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.