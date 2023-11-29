Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου, με το πακέτο μέτρων για τη δικαιοσύνη που εξήγγειλε ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης.

Στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης ειναι να επιταχυνθούν οι ποινικές δίκες και να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το αίσθημα ατιμωρησίας δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης.

Ακούστε τη συνέντευξη:

«Τα τελευταία χρόνια ρίξαμε το βάρος στα δικαιώματα των ανθρώπων που εγκληματούν και αμελήσαμε τα αιτήματα των θυμάτων και της πλειονότητας των πολιτών που θέλουν ευταξία τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός ανακοίνωσε οτι για ποινές πάνω από τρία χρόνια όλοι θα μπαίνουν φυλακή για ένα διάστημα.

«Επίσης εάν τρέχεις υπερβολικά και σκοτώσεις άνθρωπο η ποινή μετατρέπεται σε κακούργημα όπως και αν παραβιάσεις κόκκινο σηματοδότη και επίσης χάσει άνθρωπος τη ζωή του».

Παράλληλα ο κ. Φλωρίδης έκανε γνωστό ότι ισόβια κάθειρξη θα θεωρείται το λιγότερο 25 χρόνια, δηλαδή αυξάνεται κατά 5 χρόνια ο κατώτερος χρόνος κράτησης.

Ο κ. Φλωρίδης εξήγγειλε οτι η κυβερνηση προχωρα τους επόμενους μήνες στην ίδρυση νέων εγκαταστάσεων όπου θα κρατούνται εκείνοι που θα έχουν καταδίκες σε μικρές ποινές.

Για το δυστύχημα στα Τέμπη δήλωσε οτι εφόσον ολοκληρωθεί η ανάκριση η δίκη μπορει να γινει την ερχόμενη άνοιξη.

Πηγή: skai.gr

