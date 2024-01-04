Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας σημειώθηκε την Τρίτη στην Αγία Παρασκευή όταν ανήλικος έπεσε θύμα επίθεσης από τρεις άλλους ανήλικους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 13χρονου στους αστυνομικούς του τοπικού ΑΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα όταν ο ανήλικος είχε βγει βόλτα με τον σκύλο του.

Τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν και αφού τον χτύπησαν τον ανάγκασαν να βγάλει τα παπούτσια του ενώ δεν δίστασαν να τραβήξουν και τον σκύλο φοβερίζοντας έτσι το θύμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρεις ανήλικοι δράστες εμπλέκονται και σε άλλο περιστατικό καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν πετάξει αυγά στο διαμέρισμα που μένει άλλος μαθητής.

Για το περιστατικό το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταγράφει στο κινητό τηλέφωνο ενός εκ των δραστών ζητήθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

