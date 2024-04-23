Σε τόνους υποκίτρινου αλλά και έντονου πορτοκαλί «έχει βαφτεί» από χθες η Αθήνα με την αφρικανική σκόνη να ταλαιπωρεί και πάλι την πρωτεύουσα κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο λεκανοπέδιο.

Όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφικά κλικ από κάθε γωνιά αλλά ειδικότερα και χαρακτηριστικές τοποθεσίες της Αθήνας (Ακρόπολη- Λυκαβηττός κτλπ) η νέα μεταφορά σωματιδίων σκόνης από τη Σαχάρα, συνθέτει ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό για την πόλη, ταλαιπωρώντας λίγο ως πολύ την πλειοψηφία των πολιτών «με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία μέσω της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα», όπως έχει επισημάνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα σε εξαιρετικά δυσμενή θέση βρίσκονται οι πολίτες που πάσχουν από αναπνευστικά νοσήματα όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και οι αλλεργίες.

Η συχνότητα και η ένταση των φαινομένων αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα μπορεί να ποικίλλει από έτος σε έτος, από 7 έως 20 επεισόδια (μέσος όρος 13 επεισόδια/έτος), ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την ποσότητα της σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα.

Η αφρικανική σκόνη, σε αυτή τη φάση, παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα των νοτίων και δεν προβλέπεται υποχώρηση της εντός των επομένων ωρών.

Ενδεικτικά, θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή αλλά και να θωρακιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι όπου, σύμφωνα με το meteo, θα έχει μειωθεί σημαντικά η παρουσία της, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς.

Ως εκ τούτου για τις προσεχείς ώρες πρέπει να περιορίσουμε τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να περάσετε εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε εξωτερικούς χώρους, όταν τα επίπεδα σκόνης είναι υψηλά, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με αέρα, όπου τα σωματίδια είναι πιο πιθανό να αιωρούνται στον αέρα.

Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες.

Ενώ γενικά πρέπει να αερίζονται οι κατοικίες και οι εργασιακοί χώροι, στις περιόδους έξαρσης της αφρικανικής σκόνης, αερίστε λίγο το πρωί και στη συνέχεια κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά για να αποτρέψετε την είσοδο σωματιδίων σκόνης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας. Αν διαθέτετε, χρησιμοποιήστε καθαριστές αέρα ή φίλτρα για να βελτιώσετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Χρησιμοποιήστε μάσκες.

Όταν βγαίνετε έξω, ειδικά σε συνθήκες σκόνης, σκεφθείτε να φοράτε μάσκα για να μειώσετε την εισπνοή σωματιδίων σκόνης.

Μείνετε ενυδατωμένοι.

Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά πάντως, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί από την ατμόσφαιρα από το πρωί της Τετάρτης (24.4.2024) και μέχρι το μεσημέρι θα έχει μειωθεί σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.