Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχουν υπογράψει ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων καταρτίζεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ και αποτελεί το ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό-χειρουργό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.

Αναλυτικά, κάθε νοσοκομείο που είναι υπεύθυνο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων προχωρά στην εκκαθάριση της λίστας που τηρεί, αφού επιβεβαιώσει ότι κάθε ασθενής που είναι ήδη ενταγμένος στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος σε αυτήν. Για την τελική επιβεβαίωση της παραμονής ή της διαγραφής των ασθενών από τη λίστα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ασθενείς που δεν επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στην εν λόγω λίστα, διαγράφονται από αυτήν, προκειμένου οι λίστες να εκκαθαριστούν.

Ως υπεύθυνος εποπτείας και ελέγχου της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ορίζεται ο αναπληρωτής διοικητής και όπου δεν υπάρχει ο διοικητής, ενώ ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και λειτουργία της ο διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κάθε θεράπων χειρουργός εντάσσει στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς. Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου και κατατάσσει το περιστατικό βάσει συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης και κριτηρίων, όπου προσδιορίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Το κάθε περιστατικό κατηγοριοποιείται με βάση την εξέλιξη της νόσου.

Ειδικότερα, υπάρχουν πέντε κατηγορίες:

Για περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι 2 εβδομάδες .

και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι . Για περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι 3 έως 6 εβδομάδες .

και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι . Για περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία , χωρίς γρήγορη εξέλιξη, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι 7 έως 12 εβδομάδες.

, χωρίς γρήγορη εξέλιξη, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι Για περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία , χωρίς γρήγορη εξέλιξη, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι 13 έως 24 εβδομάδες.

, χωρίς γρήγορη εξέλιξη, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι Για περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι 25 εβδομάδες και άνω.

Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και διενέργειας της επέμβασης σε διαφορετικό χρόνο, ο γιατρός οφείλει να ενημερώσει το σύστημα.

Ο ασθενής ενημερώνεται από το νοσοκομείο για την προγραμματισμένη ημερομηνία του χειρουργείου του, πληροφορία που λαμβάνει και από την ΗΔΙΚΑ με email η μέσω της εφαρμογής MyHealthApp.

Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρίσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων. Έργο της Επιτροπής αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός και η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.

«Προχωρώντας δυναμικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το σύστημα της Δημόσιας Υγείας, εγκαινιάζουμε από σήμερα την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας, που εκτός από το να διασφαλίζει τη μείωση του χρόνου αναμονής, θα παρακολουθεί τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και θα διευκολύνει το έργο των γιατρών του ΕΣΥ, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα καθυστερήσεων και παθογένειες του συστήματος σε βάρος των ασθενών. «Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, με αμείωτο ρυθμό, τις στοχευμένες ενέργειες με στόχο να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε: «Με μεθοδικότητα και επιμονή, καθώς και με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εκκαθάριση και επικαιροποίηση της λίστας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και με απώτερο στόχο να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής των ασθενών. Η διαδικασία ένταξης ασθενών στη λίστα θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του νοσοκομείου, επιδιώκοντας την απλοποίηση, τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Από σήμερα δεν θα μπορεί κανείς να εισάγει ασθενείς στη λίστα χειρουργείων μέσω χαρτιού. Συνεχίζουμε με αφοσίωση και αποφασιστικότητα το έργο μας για να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, όποτε και όπου τις χρειάζεται».

Υπογραμμίζεται, ότι με την Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν και να οργανώνουν καλύτερα το πρόγραμμα των χειρουργείων τους βάσει των πραγματικών αναγκών. Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας θα αποκτήσει τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της λίστας των χειρουργείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.