Ύποπτο αντικείμενο στη λεωφόρο Κατεχάκη προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας το βράδυ της Πέμπτης.

Αντικείμενο που μοιάζει με τελάρο εντοπίστηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Κοκκινοπούλου.

Στο σημείο έπευσαν οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας και πραγματοποίησαν έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όταν όντως ένα άδειο τελάρο.

Πηγή: skai.gr

