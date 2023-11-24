Ένας Ινδός συνελήφθη στην πόλη Γκάντζαμ της Ινδίας καθώς άφησε μία κόμπρα να σκοτώσει την σύζυγό του και τη δύο χρονών κόρη τους.

Ο 25χρονος, Τζανές Πάτρα είχε συζυγική διαμάχη με την 23χρονη Μπασάντι Πάτρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020 και απέκτησε μια κόρη την Ντεμπασμίτα.

Σύμφωνα με την daily mail που επικαλείται τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να αγόρασε την κόμπρα από έναν γητευτή φιδιών, λέγοντας ότι θα τη χρησιμοποιούσε για θρησκευτικούς σκοπούς.

'Εκανε καταγγελία στην αστυνομία

Στις 6 Οκτωβρίου, ο Τζανές απελευθέρωσε το φίδι από ένα πλαστικό βάζο στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η γυναίκα του και η κόρη του, το επόμενο πρωί βρέθηκαν και οι δύο νεκρές με δάγκωμα φιδιού, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο. Ο Τζανές είπε στους γείτονές του ότι ένα φίδι μπήκε στο σπίτι του και δάγκωσε τη γυναίκα και το παιδί του.

Οι κάτοικοι του χωριού σκότωσαν το φίδι και μετέφεραν εσπευσμένα τη μητέρα και την κόρη σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Ο Τζανές υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και καταγράφηκε υπόθεση θανάτου.

Συνελήφθη ένα μήνα μετά αφού ομολόγησε

Ο αστυνομικός Ganjam Jagmohan Meena είπε ότι ο πεθερός του Τζανές τον κατηγόρησε για φόνο. Ο Τζανές συνελήφθη ένα μήνα μετά το περιστατικό. Οι υποψίες άρχισαν να αυξάνονται για τις συνθήκες του θανάτου και η αστυνομία ανέκρινε γητευτές φιδιών στην περιοχή. Ο Τζανές αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά τελικά παραδέχτηκε τα εγκλήματά του υπό την ανάκριση, είπε η αστυνομία.

«Ο κατηγορούμενος συνελήφθη ένα μήνα μετά το περιστατικό καθώς υπήρξε κάποια καθυστέρηση στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του. Εν τω μεταξύ, λάβαμε επίσης την έκθεση νεκροψίας που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος μητέρας-κόρης συνέβη στα τέλη της νύχτας της 6ης Οκτωβρίου. Αυτό δημιούργησε υποψίες για το πώς θα μπορούσε το ερπετό να παραμείνει στο ίδιο δωμάτιο μέχρι το πρωί αρκετές ώρες αφού τις δάγκωσε», δήλωσε και πρόσθεσε «Ο 25χρονος κατά την ανάκριση, αρχικά αρνήθηκε τον ισχυρισμό και αργότερα ισχυρίστηκε ότι το φίδι μπορεί να μπήκε μόνο του στο δωμάτιο, αλλά τελικά ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα».

Πηγή: Daily Mail

