Του Μάκη Συνοδινού

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το skai.gr το όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 89χρονος πιστολέρο που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε Φαρ Ουέστ και 5 ώρες αργότερα συνελήφθη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο επίλογος του θρίλερ γράφτηκε όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου όπου κατέληξε ο 89χρονος, επικοινώνησε με αστυνομικό ενημερώνοντάς τον πως ο ηλικιωμένος που ώρες αναζητούνταν βρίσκεται στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Αμέσως αστυνομικοί της ασφάλειας έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Ο 89χρονος φέρεται να κατέθεσε :

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα. Εγώ πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους, ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου. Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα.Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα με ταξί».

«Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία, επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά.Τελικά, ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν».

Ο δικηγόρος του 89χρονου Βασίλειος Νουλέζας, ο οποίος τον συνάντησε χθες στη ΓΑΔΑ, σε ανάρτηση του στο Facebook έγραψε όσα του εκμυστηρεύτηκε ο ηλικιωμένος.

«Εργάσθηκα 40 χρόνια στο Σικάγο ως μηχανουργός, μου χορήγησαν σύνταξη 2614USD μηνιαίως 8 χρόνια στο Βερολίνο από όπου ελάμβανα 150€

Επέστρεψα στην Ελλάδα τους έφερα 600000€ συνάλλαγμα και εκείνοι όταν διαμαρτυρήθηκα με έκλεισαν το 2019 στο ΔΑΦΝΙ μου εξομολογήθηκε ο 89 χρόνος εξιστορώντας μου πως έφθασε στην ακραία απόφαση να οπλιστεί και να πυροβολήσει στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο Αθηνών σήμερα τραυματίζοντας συνολικά 5 ανθρώπους !

Μου είπε ότι δεν έχει μετανιώσει ότι ήταν συνειδητή πράξη απόγνωσης απελπισίας έντονης διαμαρτυρίας εναντίον του ΕΦΚΑ και της δικαιοσύνης που τον απαξίωσαν αδίκησαν τον κορόιδεψαν τον ταλαιπώρησαν 21 χρόνια και ότι πραγματικά δεν ήθελε

Ούτε να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει άνθρωπο παρά μόνο να ακουστεί να ταρακουνήσει το σύστημα το κράτος που είναι ανάλγητο και αδικεί τους πολίτες και να γράψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την περίπτωση του ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η αδικία σε άλλους»

Πηγή: skai.gr

