Του Μάκη Συνοδινού

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας με πρωταγωνιστή έναν 89χρονο θυμίζει η υπόθεση του ηλικιωμένου πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί στην Αθήνα.

Ο ηλικιωμένος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα ευτυχώς ελαφρά, ακόμη αναζητείται ενώ τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως κάνουν λόγο για άτομο που αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα. Μάλιστα το 2018 είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το χρονικό της υπόθεσης που θυμίζει «Φαρ Ουέστ»

10:31 σημαίνει συναγερμός στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης καθώς ενημερώνεται για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης έχει ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

10:32 ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στο σημείο και παρέχουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία υπάλληλο του ΕΦΚΑ με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ).

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις στις οποίες ο δράστης περιγράφεται ως ηλικιωμένος.

Δίνεται εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα δίνεται σήμα για ελέγχους σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς

Στις 11:17 , νέος συναγερμός σημαίνει στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης καθώς δέχεται νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως και πυροβόλησε κατά 4 γυναικών υπαλλήλων.

Ο ηλικιωμένος πριν τραπεί ξανά σε φυγή παρατάει την καραμπίνα και χάνεται στα στενά, ενώ νέο ανθρωποκυνηγητό ξεκινάει από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «δυναμικό με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων.

Όσο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το απίστευτο περιστατικό με τον ηλικιωμένο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη γνωστοποιώντας τα στοιχεία του ενώ υποστήριξε πως πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

